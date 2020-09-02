Анкара, 2 сентября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Турция может в самое ближайшее время разрешить испытания российской вакцины от коронавируса на своей территории, заявил 2 сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

По его словам, документы на вакцину уже проверены и разрешение на её испытание скоро будет выдано несмотря на то, что Турция уже испытывает на добровольцах две вакцины собственного производства.

Напомним, в России 11 августа была официально зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи.