Вашингтон, 2 сентября, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Авиакомпания United Airlines Holdings сообщила о намерении уволить свыше 16 тыс. своих сотрудников из-за резкого сокращения спроса на пассажирские авиаперевозки во время пандемии коронавируса.

Lasse Fuss Самолёт United Airlines

Об этом 2 сентября сообщает телеканал CNBC.

В письме, которое получили сотрудники от руководства компании, указано, что United Airlines Holdings не может работать по штатному расписанию, превосходящему реальный график полётов.

В общей сложности, с 1 октября будут сокращены 16 370 сотрудников, среди которых 6920 бортпроводников, 2850 пилотов, 2260 сотрудников аэропортов и 2060 человек из числа обслуживающего персонала.