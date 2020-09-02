Женева, Швейцария, 2 сентября, 2020, 21:23 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 245 984 новых случая заражения коронавирусом, скончались 4355 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 2 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 25 602 665 инфицированных коронавирусом, скончались по меньшей мере 852 758 пациентов.

Первую десятку стран по распространению инфекции, согласно данным ВОЗ, составляют США, Бразилия, Индия, Россия, Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания и Аргентина.