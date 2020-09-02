Москва, 2 сентября, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине урегулировала вопросы разминирования на 19 участках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

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«Сблизились позиции по плану разминирования на 19 участках», — сказал Грызлов.

Кроме того, по его словам, «достигнута договоренность о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально».

При этом, констатировал он, всё чаще используются БПЛА ВСУ, за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения ими линии соприкосновения.

Донецк и Луганск будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств и утвердить план разминировании участков после подготовки соответствующих документов, заверил политик.

«Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие Минским соглашениям. Эта позиция должна быть зафиксирована письменно», — сказал он.