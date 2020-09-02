Лондон, 2 сентября, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Российская сторона должна объясниться в связи с развитием ситуации с блогером Алексеем Навальным, написал 2 августа британский премьер-министр Борис Джонсон в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Он назвал «возмутительным», «что против Алексея Навального было использовано химическое оружие», добавив, что знает, что такое отравление «Новичком», которое будто бы произошло в Великобритании.

Джонсон «Российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Навальным. Вместе с нашими международными партнёрами мы будем работать над тем, чтобы правосудие свершилось».

Читайте также:Меркель заявила, что Навальный — жертва, которую «заставили молчать»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, версия о том, что Навальный был отравлен «веществом из группы «Новичок», была проартикулирована сегодня, 2 сентября, официальным представителем германского правительства Штеффеном Зайбертом.

Руководству Германии этого оказалось достаточно, чтобы обвинить Россию в причастности к «отравлению» Навального.

Что касается воспоминаний Джонсона об «отравлении «Новичком», они адресуют к так называемому делу Скрипалей, которое неоднократно себя дискредитировало, но при этом стало поводом к высылке российских дипломатов и к антироссийским санкциям.