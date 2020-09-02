Москва, 2 сентября, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Обвинения, прозвучавшие из Берлина в адрес Москвы о том, что блогер Алексей Навальный якобы был отравлен «ядом из группы «Новичок», сделаны в рамках очередной антироссийской информационной кампании, 2 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Российский дипломат обратила внимание на то, как повели себя германские власти в ситуации с Навальным. Они, заявив, что нужно расследовать ситуацию с Навальным, и что на России якобы лежит особая в этом отношении ответственность, без колебаний зацепились за версию с отравлением.

При этом никакого расследования, никакой совместной с Россией работы проведено не было. То есть речь, видимо, не шла о желании получить истинный результат. Берлин, отмечает российский дипломат, «предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры».

Захарова «Всё это превращается в очередную информационную кампанию».

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Напомним, российская Генпрокуратура так и не получила из Берлина результатов расследования по делу Навального, который находится в берлинской клинике Charite: ни данных исследований, ни заключений экспертов.

Сегодняшнее заявление сделано официальным представителем правительства Германии без единого аргумента. В ответ на это очень быстро прозвучало заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, осудившей «отравление», и сообщение из парламента ФРГ о планах ввести очередные антироссийские санкции.

Все эти заявления сделаны с поспешностью, аналогичной развитию так называемого дела Скрипалей, которое в своё время было раскручено Лондоном без единого доказательства.