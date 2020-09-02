Рим, 2 сентября, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщил 2 сентября журналистам его личный врач Альберто Дзангрилло.

Kremlin.ru Сильвио Берлускони в одном из залов хранения вин производственно-аграрного объединения «Массандра». 12 сентября 2015 года, Ялта

По словам доктора, Берлускони сдал тест на коронавирус и его результаты оказались положительными.

Тест был проведен после поездки политика на остров Сардиния.

Уточняется, что на данный момент бывший премьер-министр Италии находится в домашней изоляции.

Симптомов заболевания COVID-19 у Берлускони пока не наблюдается.