Екатеринбург, 2 сентября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге школа №148 две недели будет обучать детей и подростков в дистанционном режиме. Эта мера вводится с 3 сентября, пишут СМИ.

K-obr.spb.ru Учитель проводит дистанционое обучение

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Информацию журналистам подтвердили в городском департаменте образования. Причиной стало подозрение на коронавирус у одного из сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября свердловские школы возобновили обучение в очном формате. Правда, в этот раз не было линеек, а возле ряда образовательных учреждений образовывалось скопление людей.