Лондон, 2 сентября, 2020, 19:47 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов в среду, 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 19:16 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре снижалась более чем на 2,2% — до $44,58 за баррель.

Тем временем октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 2,6% — до $41,69 за баррель.