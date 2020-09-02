Берлин, 2 сентября, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Российского блогера Алексея Навального отравили, чтобы он не распространял неугодную властям информацию, заявила 2 сентября федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Назвав Навального «одним из ведущих оппозиционеров России», который якобы «стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок»», Меркель заявила, что блогера «хотели заставить замолчать».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель осудила «отравление» Навального и призвала российские власти дать объяснения в связи с этим. Оперативное заявление Меркель сделано после обсуждения «отравления» Навального и с президентом Германии, и с правительством.

Стоит отметить, что Берлин очень быстро отреагировал на информацию, полученную из лаборатории бундесвера о том, что Навального отравили «ядом из группы «Новичок». Ряд заявлений и других действий, в том числе вызов российского посла, последовал без предоставления конкретных данных.

Так же оперативно появилась информация о возможных санкциях Берлина в отношении Москвы «за отравление Навального».