Екатеринбург, 2 сентября, 2020, 19:24 — ИА Регнум. 2950 жителей Свердловской области с 1 августа побывали за границей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

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Из них к 31 августа о своём COVID-статусе информацию вовремя предоставили 2739 граждан. Из них у 11 человек обнаружен коронавирус.

Ещё на 18 составлены протоколы за нарушение санэпидемзаконодательства. Им грозят штрафы в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Материалы переданы в суды. А 193 гражданина находятся в розыске. После того, как их отыщут, им, скорее всего, тоже придётся заплатить штрафы.