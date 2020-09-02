Рим, 2 сентября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 2 сентября, в Италии умерли35 497человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на6(днем ранее — на 8), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия

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Выздоровели208 201человек, за сутки этот показатель увеличился на 257 (днем ранее — на 291).

Число подтвержденных носителей выросло на 1326 (днем ранее — на 978). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет271 515.

В настоящее время заражены27 817человек — на1063больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже месяц, за это время оно увеличилось более чем вдвое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.