Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Новосельскую школу Ломоносовского района и лично проверил качество обедов в школьной столовой, в которой обеспечено бесплатное питание начальных классов. Проверка проводилась главной региона вместе с родительским комитетом школы, сообщили 2 сентября в пресс-службе губернатора.

Lenobl.ru Александр Дрозденко в школьной столовой

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С 1 сентября 2020 года в Ленинградской области все 75 тысяч младшеклассников начали учебный год с бесплатным горячим питанием.

Александр Дрозденко в школьной столовой съел борщ, салат, котлету с картофельным пюре и выпил компот.

«Мне понравилось. Я сразу вспомнил, как в детстве ел школьный борщ. Думаю, самой главной оценкой качества школьного питания станут чистые тарелки после обеда», — заявил глава региона.

Ленинградская область по собственной инициативе решила обеспечить двухразовое бесплатное питание учеников начальных классов: дети получат либо завтрак и обед, либо обед и полдник.

«Для детей это бесплатно, но для нас это миллиарды рублей. До конца года заплатим 620 млн руб, а на следующий год мы запланировали 1 млрд 200 млн рублей», — отметил Дрозденко.

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Ранее льготные категории учеников всех возрастов обеспечивались двухразовым горячим питанием, а ученики 1−4 классов каждый день получали молоко. С введением бесплатного питания эта норма не отменяется: учащиеся начальной школы будут бесплатно получать и горячее двухразовое питание, и молоко.