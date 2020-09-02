Кишинёв, 2 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. В Молдавии за последние сутки выявлено 532 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 2 сентября пресс-служба молдавского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, на сегодняшний день в Молдавии общее число зараженных составляет 37 740 человек.

Из них выздоровевшими признаны 26 575 человек, а 1024 человека скончались в результате заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине лета текущего года президент Молдавии Игорь Додон заявил о привлечении армии к обеспечению ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса.