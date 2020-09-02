Москва, 2 сентября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Российская Служба внешней разведки (СВР) внимательно следит за действиями и намерениями Запада в отношении Белоруссии, поддерживая постоянный контакт с белорусскими спецслужбами, заявил 2 сентября журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Мы внимательно следим за развитием ситуации. Поддерживаем постоянный контакт с белорусскими спецслужбами. Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны — какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии при прямой поддержке США и стран Евросоюза с 9 августа продолжаются беспорядки и акции протеста, организованные «оппозицией».

«Оппозиция» не признала итогов президентских выборов и требует передачи власти своим представителям.