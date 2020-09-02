Вашингтон, 2 сентября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и их европейские союзники рассматривают варианты введения жёстких санкций против Белоруссии, заявил 2 сентября на брифинге глава Госдепа США Майкл Помпео.

禁书 网 Майк Помпео

По его словам, это могут быть «точечные» санкции против всех, кто причастен к «нарушениям прав человека».

«В тесной координации с нашими трансатлантическими партнёрами мы рассматриваем возможность введения серьёзных точечных санкций против всех, кто причастен к нарушениям прав человека и притеснениям», — сказал Помпео.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон требует от белорусских властей немедленного прекращения насилия против протестующих и освобождения «всех несправедливо задержанных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о возможности санкций против семи граждан Белоруссии, имеющих отношение, по мнению Вашингтона, к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».