* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Власти Афганистана освободили 200 «особо опасных» боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках обмена пленными с исламистами, 2 сентября сообщает агентство Associated Press.

U.S. Army Афганцы

«Правительство Афганистана освободило еще одну партию (боевиков), процесс обмена пленными продолжается» , — сказано в заявлении президента Афганистана Ашрафа Гани.

Афганское правительство уже освободило тысячи заключенных боевиков для начала переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тюрьмах остается ещё 120 бойцов группировки, которые считаются «особо опасными».

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