Москва, 2 сентября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении российского блогера Алексея Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами. Насколько мы помним, Берлин так пока и не ответил на соответствующий запрос Генпрокуратуры, а российские специалисты не находили следов яда или умышленного отравления в его организме», — заявил Слуцкий.

Россия в первую очередь заинтересована в установлении истинных причин произошедшего и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству, подчеркнул парламентарий.

«Необходимо действовать исключительно во благо пациента, без какой-либо политизации его состояния. Рассчитываем на взвешенную позицию наших германских партнеров», — заключил глава комитета Госдумы.

Токсикологи из лаборатории бундесвера установили, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок».