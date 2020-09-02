Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Территориальные избирательные комиссии (ТИК) Ленинградской области получили бюллетени для голосования на выборах губернатора 13 сентября. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Передача бюллетеней в Ленинградской области

По заказу областной комиссии изготовлены 1 миллион 164 тысячи бюллетеней (85% от числа избирателей), из них 294 тысячи бюллетеней — для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Бюллетени поступили как в областную, так и в территориальные избирательные комиссии муниципальных районов.

«Бюллетени под охраной полиции будут доставлены в соответствующие районы, городской округ, где будут храниться в специальных комнатах под сигнализацией с участием сотрудников полиции, — уточнили в пресс-службе. — Передача бюллетеней в участковые комиссии будет осуществлена не позднее 9 сентября, после чего полиция должна приступить к круглосуточному дежурству на избирательных участках».

Размер избирательного бюллетеня — 210×297 мм. В целях защиты от подделки используются фоновая защитная сетка зеленого цвета и надпись микрошрифтом «Выборы губернатора Ленинградской области», нанесенные типографским способом на лицевую сторону избирательного бюллетеня. В правом верхнем углу бюллетеня перед днем голосования будут проставлены подписи двух членов участковой комиссии и печать комиссии.

«Каждый избирательный бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения. Фамилии кандидатов в бюллетене располагаются в алфавитном порядке», — уточнили в пресс-службе.

Напоминаем, что единый день голосования на выборах состоится 13 сентября. Досрочное голосование на выборах губернатора Ленинградской области пройдет 11 и 12 сентября.