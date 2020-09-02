Вильнюс, 2 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Правительство Литвы утвердило специальный план «поддержки народа Белоруссии», сообщил 2 сентября глава МИД страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

План нацелен на оказание помощи «пострадавшим от репрессий», а также на «содействие белорусам в обучении в литовских высших учебных заведениях, в облегченном получении литовских виз и в интеграции в литовский рынок труда».

«Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения», — написал Линкявичус.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва наряду с Польшей наиболее активно поддерживают организаторов массовых беспорядков, продолжающихся в Белоруссии с 9 августа.

Напомним, белорусская «оппозиция» не признала итогов президентских выборов и при прямой поддержке со стороны США и стран ЕС требует передачи власти.