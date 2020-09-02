Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Медицинская система Петербурга сейчас гораздо лучше подготовлена к лечению и выявлению больных с COVID-19, чем в апреле-июне, заявил 2 сентября вице-губернатор Северной Евгений Елин.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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По его словам, в городе сформирован необходимый запас лекарств и нет дефицита средств индивидуальной защиты.

Этого удалось достичь благодаря тому, что за период с 1 апреля 2020 года количество предприятий, вовлеченных в производство СИЗ увеличилось более чем в пять раз. Городские предприятия ежедневно производят порядка 800 000 масок, 8 000 защитных одноразовых комбинезонов, а также 20 000 медицинских халатов.

Кроме того, повторное тотальное закрытие организаций и бизнесов, в случае прихода второй волны, городу, скорее всего, не грозит.

«Правительство Петербурга принципиально меняет подход в ситуации с распространением COVID-19. В случае роста эпидемической угрозы тотальное закрытие производств, сфер бизнеса и экономики — это последняя мера, и ее необходимо избежать. Сдерживающим фактором развития заболевания остается соблюдение мер безопасности: ношение масок и соблюдение дистанции», — сказал Евгений Елин.