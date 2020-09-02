Берлин, 2 сентября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Следы яда из группы «Новичок» найдены в организме блогера Алексея Навального, сообщает 2 сентября телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять «новичок»

Уточняется, что заявление сделано представителем правительства Германии. Следы яда якобы найдены лабораторией Бундесвера — вооружённых сил ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский блогер Навальный находится в Германии после того, как ему стало плохо в самолёте во время перелёта из Томска в Москву.

В Берлин он был отправлен в коматозном состоянии после того, как российские (омские) врачи спасли его. В Германию его отправили по настоянию ближайшего окружения.