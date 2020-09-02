Москва, 2 сентября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Экономике Белоруссии грозит полный захват западными компаниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Комментируя предстоящий визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск, эксперт указал на то, что темой переговоров, вероятнее всего, станет экономическая интеграция Белоруссии и России.

«Принципиальное значение имеет недопущение западных капиталов к захвату ресурсов Белоруссии. Этот вопрос волнует и Александра Лукашенко, и его окружение. А влияние белорусской высшей бюрократии и бюрократии среднего звена резко возросло. Если раньше Лукашенко был хозяином страны, то теперь все понимают, что реальные процессы находятся в огромной зависимости от высшей бюрократии, как слоя. И этот слой без Лукашенко может больше, чем с Лукашенко», — сказал Колташов.

По его словам, белорусская бюрократия очень маленькая и слабая. По этой причине и экономика может быть проглочена и переварена западными чиновниками и бизнесом.

«Поэтому вопрос стоит так: интеграция белорусской бюрократии в российскую на каких-то выгодных условиях и интеграция предприятий обеих стран», — заявил Колташов.