Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Решение об очередном смягчении ограничительных мер в Петербурге с 12 сентября принято в связи с улучшением эпидемической обстановки в городе. А конкретная дата выбрана в связи с необходимостью учета инкубационного периода у тех, кто вернулся в Петербурга из отпусков. Об этом заявил 2 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

6

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Напомним, с 12 сентября в Петербурге откроются театры, кинотеатры, фуд-корты, «островки» в ТРЦ, будут смягчены ограничения для массовых мероприятий.

«Мы очень внимательно следили за эпидемической обстановкой. В течение июля-августа она улучшалась», — заявил Евгений Елин.

Во-первых, при оценке ситуации сравнивались результаты тестирования на коронавирус в июле и в августе. Так, например, 29 июля в городе было проведено 12 971 тестов и выявлено 165 случаев заболевания, а 27 августа проведено почти вдвое больше тестов — 21 334, а число заболеваний выросло незначительно — до 184 случаев.

Во-вторых, отмечено снижение смертности в целом по городу от всех причин. Как уже сообщалось, максимальный рост смертности, на 55%, был отмечен в Петербурге в июне 2020 года по отношению к июню 2019 года. Для июля показатель составил уже 19%.

Снятие ограничений именно с 12 сентября в Смольном объяснили тем, что инкубационный период COVID-19 активно продолжается в течение восьми дней, а на двенадцатый день распространение заболевания прекращается. То есть к 12 сентября прояснится состояние здоровья тех, кто вернулся в город к 1 сентября из других регионов и стран.

Читайте также: Театры, кинозалы и фуд-корты Петербурга откроют 12 сентября

Напомним, с 12 сентября также отменят запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан. Снимается запрет на прием граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях. Отменяется предварительная запись для посетителей плавательных бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.