Москва, 2 сентября, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Белорусская элита в ближайшее время может влиться в российскую, и основной для этого станет экономическая интеграция республики в состав РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Комментируя предстоящий визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск, эксперт предположил, что темой переговоров станет интеграция белорусских промышленных предприятий в российскую экономику.

«Задача состоит не только в том, чтобы стабилизировать политическую систему [Белоруссии] новой конституцией, и учитывая, что Лукашенко неизбежно уйдёт через небольшое время, но и обеспечить белорусской бюрократии экономический фундамент для удержания контроля за страной и срастания с российской бюрократией», — сказал Колташов.

Поэтому белорусские предприятия постараются включить в единые корпоративные структуры с российским предприятиями, отметил экономист.

«Может это будет в формате госкорпораций, может в формате частных крупных акционерных общество. Но какой-то процесс объединения на экономическом уровне может произойти. Причем произойти форсировано, потому что много лет этот процесс был заморожен», — заявил Колташов.