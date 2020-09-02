Бишкек, 2 сентября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Узбекские власти сняли ранее введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд и выезд граждан и транспортных средств через пункты пропуска на границе Киргизии с Узбекистаном.

President.kg КПП на границе Киргизии

При этом не подлежат карантинному контролю на территории Узбекистана граждане, находившиеся в Киргизии последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов.

То же касается граждан Узбекистана, выехавших из Киргизии и находившихся только на территории этой страны.

Во всех остальных случаях лица, въезжающие в Киргизию и Узбекистан, подлежат карантинному контролю в обычном порядке.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года Узбекистан вошел в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции.