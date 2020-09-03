Москва, 3 сентября, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помнить, какой ценой досталась победа во Второй мировой войне.

Парад в Харбине в честь победы над Японией. 16 сентября 1945 года

«Шесть лет шла самая кровопролитная и масштабная в истории человечества война, поставившая на грань выживания целые народы. Наша страна понесла тяжелейшие потери. Погибли 27 миллионов солдат и мирных жителей. Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась Победа», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Начатая в 1939 году фашистской Германией Вторая мировая война стала вечным напоминанием о том, как важно ценить мирную жизнь и решительно пресекать угрозы, чреватые трагедиями, гибелью людей, разрушением государств, отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во Второй мировой войне, которая длилась шесть лет, принимали участие 57 стран. Общая численность населения государств, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 млн до 80 млн погибших с учетом и военных, и гражданского населения.