Бишкек, 2 сентября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Из-за пандемии коронавируса значительно снизился поток туристов на побережье киргизского озера Иссык-Куль, что привело к закрытию 220 из 533 туристических объектов и зон отдыха. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Киргизии Эльчибек Джантаев.

(сс) john panfilov Пляж озера Иссык-Куль

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По его словам, в этом году из-за закрытия границ и отмены авиасообщения с другими странами поток иностранных туристов на курорты Иссык-Кульской области иссяк, а потому надежды оставались только на внутренний туризм. Но и они не оправдались.

«В июне на 63% сократились налоговые поступления от туристических объектов Иссык-Куля, а в июле этот показатель снизился на 42% по сравнению с прошлогодним», — резюмировал губернатор.

Напомним, что по официальным данным, в 2019 году курорты Иссык-Куля посетили около 1 млн 56 тысяч киргизстанцев, прибывших на отдых из других регионах, а также 212 тысяч иностранных туристов.