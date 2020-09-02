Улан-Батор, 2 сентября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Монголии по результатам повторных анализов у двух граждан выявили коронавирус, сообщает Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

В национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний сообщили, что за минувшие сутки были сделаны анализы на коронавирус 484 людям, у двух результат оказался положительным. Они оба являются гражданами Монголии, которые 30 августа прибыли вывозным рейсом Нурсултан — Улан-Батор.

Также 1 сентября коронавирус был выявлен у трёх граждан, таким образом количество лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 306, 296 из них выздоровели.

Отметим, все случаи, зарегистрированные в Монголии, являются завозными, внутреннего заражения нет. Власти Монголии продлили срок режима повышенной готовности по 15 сентября.

1 сентября по всей стране начался учебный год. Монгольские дети до 21 сентября по три дня в неделю будут заниматься в школах, а два дня — дистанционно.