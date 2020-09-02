Москва, 2 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Российский рубль 2 сентября днем снижается. Это происходит на фоне ослабления покупок в нефти и восстановления курса доллара на мировом валютном рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ мог бы поддержать позиции рубля. Но пока новостей о его итогах не поступало.

Значит, вполне можно допустить мысль о том, что Минфин с Центробанком снова регулируют положение госбюджета, пользуясь случаем, пока конъюнктура стабильна и нефть выглядит прилично. Такое уже было неделей ранее и продолжалось менее двух дней.

Но учитывая, что внутри бюджета присутствует дефицит и его размеры достаточно серьезные, вполне можно говорить о том, что механизм контролируемой девальвации рубля будет задействован еще не раз.

Доллар США сегодня к вечеру торгуется по 74,16 руб., оставаясь внутри проторгованного и устойчивого диапазона 73−75 руб.

Евро стоит 87,91 руб., здесь рамки коридора 86−89 руб. в очередной раз себя подтверждают», — пояснила эксперт.

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