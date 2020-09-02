Москва, 2 сентября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Государство, вероятно, окажет помощь авиаперевозчикам, но не отрасли в целом, а отдельным компаниям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя многомиллиардные убытки отрасли в первые шесть месяцев 2020 года.

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По его словам, на данный момент помощь отрасли со стороны государства достаточно мала даже для авиакомпаний с государственным участием. Однако с учетом региональной специфики России, меры поддержки, скорее всего, будут увеличены, полагает экономист.

«Есть много регионов, где без авиасообщения разорвутся все хозяйственные и административные связи. Даже в самые тяжёлые 90-е годы поддерживали авиасообщение. К тому же в отдельных регионах даже связь между региональным и районными центрами без авиасообщения невозможна. Поэтому я полагаю, что в конце осени будет решение правительства РФ, и хотя бы часть авиакомпаний получат поддержку. Помощь получат некоторые авиакомпании», — сказал Хестанов.