Белгород, 2 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Восемь медицинских учреждений Белгородской области получат современные аппараты компьютерной томографии до конца 2020 года. Часть оборудования приобретается спонсором, часть — через госконтракты, сообщили 2 сентября в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Аппарат КТ

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ООО УК «Металлоинвест» профинансировало приобретение новой техники для областной инфекционной клинической больницы им. Е. Н. Павловского, городской больницы № 2 Белгорода, Губкинской ЦРБ и Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закуплено оборудование для Валуйской центральной районной больницы. Благодаря федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» новый аппарат рентгеновской КТ появится в Белгородском онкологическом диспансере.

В региональном департаменте здравоохранения и социальной защиты также заключили госконтракты на поставку систем рентгеновской компьютерной томографии в целях борьбы с коронавирусом. По этому направлению аппараты поступили в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского и Алексеевскую ЦРБ.

Всё оборудование будет смонтировано и запущено в эксплуатацию до конца 2020 года.