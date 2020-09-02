Стокгольм, 2 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на семь человек. Такие данные 2 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 5 820 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 84 532 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 11 человек. Низкий суточный прирост числа заражённых объясняется внесением изменений в статистику после того, как в ведомстве обнаружили, что почти 4 000 человек получили ложноположительные результаты тестирования.

По состоянию на 2 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 15 пациентов с тяжёлой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 570 человек.