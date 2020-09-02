Москва, 2 сентября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Ключевой целью визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в Белоруссию будет обсуждение вопросов, связанных с экономическим взаимодействием двух стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил военный эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"На ситуацию надо смотреть с двух сторон — со стороны Белоруссии и со стороны России. Россия традиционно настаивает на более тесном углублении отношений с Белоруссией — это гармонизация экономического и политического пространства, и это в дополнение к гармонизации таможенного и визового пространства. Естественно, глава правительства РФ Михаил Мишустин поедет в Минск обсуждать вопросы в первую очередь экономического взаимодействия между странами в части предоставления отсрочек по кредитам, ранее предоставленным Белоруссии. Также идёт разговор о предоставлении Белоруссии 1 млрд долларов в счёт компенсации убытков, которые государство понесло в ходе поствыборных протестов. Как мы знаем, сегодня финансовая система Белоруссии испытывает некоторые затруднения в валюте», — сказал Орлов.

Он напомнил о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о необходимости сохранить общее отечество от Бреста до Владивостока: «Это его слова, которые он произнёс во время своего выступления. Скорее всего, Лукашенко, приехав в Москву, будет делать очередные обещания президенту РФ Владимиру Путину о том, что он, оставаясь на посту, будет гарантировать движение Союзного государства в этом направлении. Вопрос лишь в том, насколько это движение будет быстрым, ведь на протяжении всего времени существования Союзного государства тормозом в движении оставалась Белоруссия, и сегодня сложно прогнозировать, будет ли выполнять свои обещания Лукашенко после нормализации политической обстановки в стране или он опять предпочтёт взять паузу в своих обещаниях».