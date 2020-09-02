Москва, 2 сентября, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести государственное регулирование тарифов мобильного интернета и во время режима повышенной готовности сделать услуги сотовых операторов бесплатными, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Kemlin.ru Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов

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"Сегодня сотовая связь, в том числе предоставление мобильного интернета, стали социально значимой услугой, базовой потребностью для значительной части населения. Такой же, как образование и здравоохранение. С этим уже мало кто спорит. Пора переходить к практическим шагам: ввести государственное регулирование тарифов, а на время действия режима повышенной готовности (например, во время пандемии коронавируса. — прим. ИА REGNUM) сделать эту услугу бесплатной, компенсировав выпадающие доходы операторов за счет бюджета», — заявил Миронов.

В качестве аргумента он указал на то, что власти на разных уровнях активно переводят госуслуги в онлайн, внедряют всевозможные мобильные приложения.

«Раз государство побуждает граждан к более интенсивному использованию интернета, оно должно избавить их от дополнительных расходов», — убежден парламентарий.

С 1 апреля 2020 года в России проводится эксперимент по безвозмездному доступу пользователей фиксированного интернета к наиболее посещаемым ресурсам. Однако за прошедший период к эксперименту подключился лишь один провайдер, обслуживающий незначительное число абонентов.