Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В петербургских школах запретили отправлять домой без сопровождения детей с признаками заболевания. В учебных заведениях с началом учебного года усилено медицинское обеспечение образовательного процесса. Об этом сообщили 2 сентября в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьница

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Во всех школах организованы посты с термометрией на входе. Дети с повышенной температурой или другими симптомами заболевания не будут допускаться в школу.

«В школе должен присутствовать медицинский работник. Он будет принимать решение об изоляции ребенка с признаками заболевания и вызове родителей в школу или обращении в скорую помощь. Отпускать ребенка с признаками заболевания домой одного запрещено», — подчеркнул заместитель председателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов.

Одними постами на входе дело не ограничивается. Наблюдение за детьми продолжается и в течение дня. При появлении признаков ОРВИ дети незамедлительно изолируются и размещаются в медицинских кабинетах, в школу вызываются их родители.

Одновременно в школах усилен контроль за соблюдением режима проветривания, кварцевания и влажной уборки. Все педагоги получили памятки по профилактике и выявлению коронавирусной инфекции.