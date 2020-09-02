Москва, 2 сентября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. То, что сокращение расходов в Москве стало самым существенным по России, вполне естественно, поскольку москвичи обычно и тратили больше, чем жители других регионов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя сокращение расходов жителей России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа продуктового супермаркета в период режима ограничений в Москве

«Кроме того, антикороновирусные ограничения в Москве носили наиболее жёсткий характер, чем в других регионах, соответственно москвичи меньше тратили.

Понятно, что в условиях, когда российские граждане сократили траты на питание в предприятиях общепита, а также на транспорт, отдых и товары ширпотреба, падение потребительских расходов получило заметный масштаб.

В то же время такое сокращение расходов вряд ли приведет к росту сбережений жителей России.

Это сумма за полгода, так что даже в Москве экономия составила меньше 7 тыс. рублей в месяц, в то время как реальные располагаемые доходы населения интенсивно снижались», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские расходы жителей России сократились в среднем на 11,5 тыс. рублей за I полугодие 2020 года, приводит данные FinExpertiza.

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