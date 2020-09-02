Волгоград, 2 сентября, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Две женщины скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в Волгограде. В региональном оперативном штабе 2 сентября рассказали подробности.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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73-летняя жительница Волгограда сначала лечилась самостоятельно. Спустя четыре дня она вызвала скорую помощь, пенсионерку госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу №1. Пациентка страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, органов дыхания.

Ещё одна жительница Волгограда, 64-летняя женщина, вызвала медиков в связи с ухудшением самочувствия. Её отвезли в областной госпиталь ветеранов войн. У пенсионерки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и кроветворной систем.

Всего в регионе скончались 106 пациентов с коронавирусом. В волгоградских больницах на лечении с подтверждённым диагнозом находятся 3329 человек, в том числе 193 ребёнка.