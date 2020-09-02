Тбилиси, 2 сентября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Грузия официально сообщила Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, что рассчитывает получить вакцину от коронавируса на 20% населения. Об этом, как передаёт 2 сентября агентство Report, сообщил во время брифинга руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Для 20% населения, или около 700 000 человек, заказан материал для проведения вакцинации», — сказал Гамкрелидзе.

Он уточнил, что заявка была подана 31 августа, а соглашение планируется подписать 18 сентября. Также для гарантии получения вакцины, когда она будет в распоряжении альянса, необходимо сделать первый взнос. Его Грузия внесёт 8 октября.

Гамкрелидзе отметил, что в первую очередь вакцину будут распространять среди групп риска.

Напомним, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации создан для увеличения доступности вакцинации для бедных стран. В него входят разработчики вакцин, правительства ряда государств, ВОЗ, ЮНИСЕФ, всемирный банк и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.