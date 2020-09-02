Москва, 2 сентября, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Свежие статистические данные об ожидаемой продолжительности жизни в России в очередной раз доказывают необходимость возврата прежнего пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Василий Максимов. Пережил старуху (фрагмент). 1896

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Накануне СМИ со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024-го и на плановый период до 2030 года сообщили, что в 2020 году сокращение населения России может стать максимальным за 14 лет.

«На фоне коронавируса по итогам 2020 года она может сократиться на 158 тыс. человек, однако, по нашему мнению, эпидемия может стать далеко не единственной причиной увеличения скорости убыли населения в нашей стране», — считает Миронов.

Потенциальные шансы дожить до пенсии в России снижаются, отметил парламентарий.

«Не нужно быть глубоким аналитиком, чтобы понимать одну простую вещь: поскольку процесс повышения пенсионного возраста продлится почти что до конца текущего десятилетия, потенциальные шансы у людей дожить до пенсии будут постоянно снижаться. Ещё в самом начале обсуждения пенсионной реформы, повышения возраста выхода на пенсию, было понятно, что так оно и будет. Об этом говорили эксперты, аналитики, однако авторы пенсионной реформы проигнорировали здравый смысл и пролоббировали повышение пенсионного возраста. Хочется верить, что новый прогноз убыли населения станет для них холодным душем, и они согласятся с нашими доводами о необходимости возврата прежнего возраста выхода на пенсию», — заявил Миронов.

Счетная палата РФ нашла миллиарды рублей, ради которых в России повышался пенсионный возраст, заявил ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов.

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