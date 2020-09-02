Москва, 2 сентября, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Россия достигла целевых показателей по продовольственной безопасности по всем ключевым направлениям. Об этом 2 сентября заявила заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства Виктория Абрамченко на итоговой коллегии Минсельхоза России.

Government.ru Продовольственная безопасность

«Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям», — заявила Абрамченко.

Самообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превысила показатели доктрины продовольственной безопасности почти в полтора раза, указала она.

«Увеличение производства скота и птицы позволило предприятиям мясной отрасли в 2019 году увеличить (производство) мясных, мясосодержащих продуктов больше чем на 11%», — отметила Абрамченко.

«Рост объёмов производства сырого молока позволил предприятиям молочной отрасли увеличить выпуск сыров, молока и сухих сливок почти на 16», — подчеркнула она.

Отдельно она отметила и рост продукции товарной аквакультуры — за 10 лет её объём увеличился в два раза, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом прирост составил 20%.