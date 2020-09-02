Минск, 2 сентября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Белорусские оппозиционеры, выступающие за ущемление русского языка и продвигающие русофобские тезисы, недостойны контактов с официальными представителями российского государства. Об этом 2 сентября в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая навопрос о взаимодействии с представителями белорусской оппозиции, сформировавшей Координационный совет по трансферу власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Глава российской дипломатии напомнил, что члены белорусского оппозиционного Координационного совета, сформированного непонятно как и выражающего непонятно чьё мнение, отметились русофобскими заявлениями. Они ратовали за выход Белоруссии из ОДКБ и ЕАЭС и присоединение к НАТО, обратил внимание Лавров.

Кроме того, напомнил глава МИД РФ, представители этой структуры ранее открыто заявляли о том, что «русские — это народ-подлец», а Белоруссия никогда не была Россией и «всегда была Польшей».

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«До сих пор нет внятных объяснений по поводу программы, которую продвигала Светлана Тихановская», — отметил глава российской дипломатии.

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Скандальный документ был опубликован на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии, бежавшей в Литву и инициировавшей создание Координационного совета. Затем программа исчезла из публичного доступа, однако закономерные вопросы у представителей официальной Москвы к идейной платформе Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии остались.

«В этих условиях мы считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями этой структуры», — подчеркнул глава МИД РФ.

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