Песков перечислил регионы РФ с наиболее высоким иммунитетом к SARS-CoV-2
Москва, 2 сентября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Российские регионы, в которых уровень популяционного иммунитета превышает 20%, назвал 2 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская, Санкт-Петербург, Тюменская области и Москва», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
При этом ответить на вопрос журналистов о том, по какой причине именно в этих регионах сформировался такой иммунитет, Песков не смог, посоветовав обратиться с ним к эпидемиологам.
Как предавало ИА REGNUM, 31 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что второй этап исследования оценки уровня популяционного иммунитета к коронавирусу среди населения России начался 31 августа.