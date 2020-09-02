Санкт-Петербург, 2 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Возобновить свою работу с 12 сентября петербургские театры, кинотеатры и концертные залы смогут только при соблюдении целого ряда условий, касающихся обеспечения эпидемической безопасности, установленных Роспотребнадзором. Об этом 2 сентября заявили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой Драматический театр

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Так, допуск посетителей в зрительные и кинозалы будет осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты. Продажа билетов будет организована с учетом соблюдения социальной дистанции, а рассадка в зале — с дистанцией для индивидуальных посетителей.

«Это ограничение не распространяется на семьи и людей, проживающих вместе», — уточнили в ведомстве.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), благодаря чему с 12 сентября 2020 года разрешена работа со зрителями в театрах, концертных организациях и кинотеатрах города.

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Помимо этого, с 12 сентября в Петербурге отменяется предварительная запись для читателей библиотек.