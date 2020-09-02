Джакарта, 2 сентября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Целевая группа по борьбе с COVID-19 заявила, что уровень смертности в Индонезии по-прежнему превышает средний мировой показатель, сообщает Antara.

(сс) Uda Fiqur Мусульмане в масках во время молитвы. Индонезия

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень смерти от COVID-19 в мире составляет 3,3%. В Индонезии уровень смерти достиг 4,2%.

В целевой группе по борьбе с COVID-19 призвали всех жителей поддерживать здоровье и соблюдать санитарные нормы.

«Мы должны помнить, что Индонезия — это большая страна. Как четвертая страна с самым высоким рейтингом населения в мире, мы также должны измерять мощность наших медицинских учреждений», — говорится в заявлении целевой группы по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 180 646 случаев заражения SARS-CoV-2.