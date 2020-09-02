Пекин, 2 сентября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Девять вакцин от коронавируса, разработанные китайскими фармацевтами, в ближайшее время будут доступны всем странам мира, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 2 сентября на регулярном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Дипломат назвала обнадеживающими итоги работы китайских фармацевтических компаний. Уже девять вакцин КНР находятся на стадии клинических испытаний, уточнила она.

Вакцины соответствуют всем необходимым стандартам и юридическим нормам, власти страны ранее обещали сделать препараты всеобщим глобальным достоянием, добавила Хуа Чуньин.

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