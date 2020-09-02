Москва, 2 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В школах России необходимо ввести полноценный обязательный экзамен по географии. Об этом в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Министерство обороны Российской Федерации С.К.Шойгу

«По географии не ЕГЭ обязательный нужен, а нормальный полноценный экзамен. Я считаю, что географию надо знать, как таблицу умножения. Кстати, хорошая идея — географическая «таблица умножения». Скажем, 100 вопросов, ответы на которые должен знать каждый. А когда у нас школьники и студенты некоторых вузов не могут ответить на банальные вопросы по географии, по истории…», — сказал Шойгу.

По его словам, если сегодня прийти в школу и дать старшеклассникам в руки компас, то они не смогут с ним сделать даже «пару-тройку манипуляций».

Шойгу подчеркнул, что это не означает, что современное поколение глупее — просто «им это не нужно». Министр отметил, что сегодня у молодых людей есть навигатор и гаджет, и если первый «приведёт куда надо», то второй «расскажет, как это красиво».

Глава Минобороны РФ уверил журналистов в том, что результаты старшеклассников в этом вопросе «не удивят»: «Мы уже провели эксперимент — удивились так, что до сих пор опомниться не можем».