Москва, 2 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса нового типа в настоящее время в России проходит этап послерегистрационных исследований. Об этом 2 сентября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Это то, что в Российской Федерации — мы придерживаемся протокола Всемирной организации здравоохранения, который существовал до 1996 года, там немного названы все этапы… (называется) этапом послерегистрационных исследований — расширенные испытания», — заявил Лисицын.

По итогам прямых испытаний на добровольцах на отсутствие вредных последствий в краткосрочном периоде, были получены точные подтверждения, что вырабатываются антитела и иммунитет.

«Теперь проводятся расширенные испытания, в ходе которых из добровольцев подбираются разнообразные группы — например, по протоколам РФ группы подбираются примерно по 2 тыс. человек, например, люди старше 20 и моложе 35 лет, по половым признакам и так далее», — отметил он.

В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса нового типа. Их успешное завершение позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей — в их число попадут в том числе граждане старше 60 лет.