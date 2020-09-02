Нижний Новгород, 2 сентября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 сентября выявили 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 129 842 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 147 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 112, в Самарской области — 97, в Ульяновской области — 95, в Оренбургской области — 87, в Пензенской области — 79, в Кировской области — 64, в Пермском крае — 60, в Удмуртии — 38, в Чувашии — 33, в Мордовии и Башкирии — по 31, в Татарии —27, в Марий Эл — 17.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 27 967 случаев, в Саратовской области — 12 550, в Ульяновской области — 12 259, в Оренбургской области — 10 117, в Самарской области — 8683, в Пензенской области — 8279, в Пермском крае — 7983, в Башкирии — 7856, в Чувашии — 7836, в Кировской области — 6683, в Татарии — 6563, в Мордовии — 5524, в Марий Эл — 4293, в Удмуртии — 3249.

Полностью выздоровели 107 019 жителей округа, за последние сутки выписаны 856 человек. Таким образом, выздоровели более 82,42% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1555 человек, за минувшие сутки скончались 19 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого, в течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 сентября в России подтверждено 1 005 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4952 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 12,91%. Полностью выздоровели 821 169 жителей России, за сутки выписаны 5464 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 81,70% граждан. 17 414 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 115 — за последние сутки.

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