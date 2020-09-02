Москва, 2 сентября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Осложнения после вакцинирования от коронавируса у людей не наблюдаются, а эффекты характерны для любой вакцины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"По осложнениям ничего не изменилось. Никаких серьезных осложнений, так сказать, не обнаружено. То, что называется, осложнения пресловутые. Вот размахивают списком «144 побочных эффекта» — это всё осложнения уровня любой обычной вакцинации… Это даже не осложнения, это именно наблюдаемые эффекты», — сказал Лисицын.

Специалист рассказал о планах самостоятельно пройти медицинский осмотр перед вакцинацией от коронавируса.

Лисицын также отметил наличие трёх главных обследований: общего анализа крови, теста на антитела к коронавирусу и аллергического теста на белок.